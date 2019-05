Alioune Sarr (ministre du tourisme) : « Le Sénégal doit jouer un rôle de leader mondial »

Le ministre du tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, a poursuivi sa visite dans les différentes départements du tourisme à Dakar, à l’école nationale de formation hôtelière et touristique, à la société d’aménagement et de promotion touristique du Sénégal (Sapco), à l’agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt) et au commissariat spécial du tourisme. Dans toutes les directions, les chefs de service ont signalé des manquements et pour les résoudre, le ministre a demandé à la direction des services régionaux du tourisme ainsi qu’aux autres directions, de faire d’abord le recensement des sites touristiques de toutes les localités du Sénégal. Il a annoncé que le gouvernement s’engagera à accompagner les établissements. Le ministre pense que le Sénégal doit diversifier son offre et améliorer sa qualité de service.

Le tourisme apportant au Sénégal 435 milliards de Fcfa par an, le ministre pense que le pays a franchi des caps pour reprendre sa part...