Alioune Dione, directeur des systèmes informatiques douaniers du Sénégal : " La douane continue son processus de modernisation par la connexion des unités intérieures pour un dédouanement rapide, fiable et sécurisé "

À l'occasion d'une session de formation à Kaolack dédiée aux agents des Douanes de la zone centre et axée sur les outils informatiques déployés par la direction des systèmes informatiques des Douanes, le responsable de ladite direction, Alioune Dione est revenu sur la politique de dédouanement décentralisée de la Douane sénégalaise. " Cette cérémonie de formation qui nous réunit aujourd'hui vise à capaciter les agents des douanes sur les outils de communication et de dédouanement informatique. Alors, l'administration des Douanes, en application des politiques publiques notamment l'acte 3 de la décentralisation et le PSE, a décidé de connecter toutes les unités douanières de l'intérieur du pays pour faciliter le dédouanement, mais surtout pour promouvoir ce que la Douane appelle un dédouanement de proximité c'est-à-dire faire de telle sorte que les populations puissent dédouaner dans les mêmes conditions de rapidité et de sécurité qu'à Dakar".



À le croire, la connectivité des unités de la Douane sénégalaise au système informatique dénommé " Gaïndé" joue un rôle majeur dans le cadre des prérogatives de cette institution. " Il y a beaucoup d'amélioration par rapport à la qualité du service qui est offert aux populations et d'un autre côté également, ce processus va permettre à l'Etat de pouvoir améliorer la mobilisation des recettes et enfin pour l'administration de mieux lutter contre la criminalité transfrontalière organisée. Alors la Douane a décidé d'accélérer son processus de modernisation par la connexion des unités intérieures pour un dédouanement rapide, fiabilisé et sécurisé".



Prenant la parole, le gouverneur de la région de Kaolack, Al Hassan Sall, s'est félicité de cette politique mise en oeuvre par l'administration des Douanes. " Je voudrais très sincèrement féliciter l'administration douanière parce qu'elle a mis en oeuvre une recommandation de son excellence monsieur le président de la République à l'occasion du forum sur l'administration. Le chef de l'Etat nous avait demandé de mettre en place une administration efficace, efficiente et qui réponde aux sollicitations du public de la plus belle des manières et dans des délais raisonnables. Et c'est cette recommandation que l'administration des Douanes continue de mettre en oeuvre à travers le projet de décentralisation des formalités Douanières. Je voulais donc les en féliciter à sa juste valeur aux côtés des opérateurs économiques, notamment ceux de la région de Kaolack".