Alimentation et la nutrition scolaires / Ndèye Fatou Guissé, députée : «Nous allons organiser un forum pour les enfants»

Les cantines scolaires dans les écoles élémentaires demeurent et restent une urgence pour les élèves du primaire. C’est ce qu’a compris le ministère de l’Education Nationale qui a décidé de s’impliquer davantage dans ce projet élargi dans les Daras.



La présidente du Réseau des parlementaires pour l’alimentation scolaire et les daaras s’est offusquée de la situation des apprenants du monde rural. «Les conditions d’apprentissage des enfants du monde rural sont difficiles. Ils peuvent rester toute une journée sans manger. Et ce n’est pas normal parce qu’ils ne suivront pas bien les cours».



Une remarque qui les a poussées à ficeler un forum sur la question au bénéfice des enfants du monde rural. «C’est pourquoi nous, députés déterminés à accompagner ces enfants, avons mis sur la table du ministre le projet de l’organisation d’un forum sur l’alimentation scolaire. Il sera suivi une caravane nationale pour sensibiliser tous les acteurs» conclut la parlementaire qui prenait part à l’atelier d’évaluation des capacités nationales et d’élaboration d’un plan d’action sur l’alimentation et la nutrition scolaires au Sénégal.