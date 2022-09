Aïssatou Sophie Gladima Siby : « Bientôt la baisse du prix de l’électricité pour le compte de la production locale »

Selon Aïssatou Sophie Gladima Siby, avec la feuille de route du secteur de l’électricité, « nous aurons de l’électricité en quantité, mais aussi le coût sera beaucoup moins cher et pourrait coûter la moitié. Ce qui pourrait se répercuter sur les prix des produits de transformation et plus globalement sur les prix de ce qui est produit au Sénégal. Cela nous permettra d’être plus compétitif et de créer des emplois parce que l’industrialisation sera beaucoup plus facile. »





Toutefois, cette revue prévue chaque année permet au gouvernement de faire le point, rendre compte aux parties prenantes, consolider les acquis de sa collaboration avec ses partenaires et d’avancer vers les résultats attendus. Ce projet constitue la phase 2 du Millénium challenge corporation du gouvernement américain qui a réalisé plusieurs milliers de routes sur l’étendue du territoire national.

D'ailleurs, le montant de ce projet est fixé à hauteur de 300 milliards car le gouvernement vise une capacité de production de 3 000 MW et un accès universel à l’électricité pour lequel tout est mis en œuvre pour son atteinte d’ici 2025, révèle ministre.