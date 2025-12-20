Ziguinchor : Le Président Diomaye Faye a rendu visite à la mère d’Ousmane Sonko


En marge de sa tournée économique dans la région de Ziguinchor, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a rendu une visite de courtoisie à la mère du Premier ministre Ousmane Sonko, Sokhna Khady Ngom. Une occasion pour le chef de l’Etat, de réaffirmer la solidité des liens avec le Premier ministre.

 

Cette visite qui revêt une dimension particulièrement symbolique semble témoigner de la profondeur des relations entre les deux leaders, qui ont parcouru ensemble un long chemin dans le combat politique avant d’accéder aux plus hautes fonctions de l’État. Aussi, ce déplacement au domicile familial du Premier ministre illustre le respect des valeurs traditionnelles sénégalaises qui fondent le vivre-ensemble. 

 

Il faut rappeler qu'aucune déclaration n’a été faite à l’issue de cette rencontre qui s’est déroulée après l’inspection par le chef de l’État des travaux de l’aéroport de Ziguinchor visant à évaluer l’avancement des projets de développement dans la région sud du Sénégal.



Samedi 20 Décembre 2025
Cheikh Sadibou Fall



