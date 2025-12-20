Canal Olympia Téranga : la SOGEPA prend le relais et ouvre une nouvelle ère culturelle au Sénégal

La SOGEPA (Société de Gestion et d’Exploitation du Patrimoine Bâti de l’État) marque un tournant majeur dans le paysage culturel sénégalais avec la reprise officielle du site emblématique Canal Olympia Téranga, restitué à l’État du Sénégal par le groupe Vivendi. Cet acte fort, salué par les autorités publiques, consacre une transition responsable et exemplaire, dans le respect des engagements contractuels et de l’intérêt général. Entièrement opérationnel et construit selon les standards internationaux, le site entre aujourd’hui dans une nouvelle phase de son histoire.

Doté d’une salle de cinéma moderne de 270 places, d’une scène extérieure de 160 m2 et d’une vaste esplanade pouvant accueillir jusqu’à 9 000 personnes,… Canal Olympia Téranga représente un outil culturel stratégique au service de la nation. La qualité des équipements, unanimement reconnue, offre à la SOGEPA une base solide pour garantir la continuité de l’exploitation, tout en préservant l’excellence technique et artistique qui a fait la renommée du lieu pendant près d’une décennie.

Sous l’impulsion de son Directeur Général, M. Élimane Pouye, la SOGEPA affirme une vision claire : poursuivre, amplifier et diversifier les activités culturelles. Fidèle à sa mission de service public, l’entreprise entend ouvrir largement le site aux acteurs culturels, éducatifs et institutionnels, tout en s’appuyant sur l’expertise du personnel technique déjà en place. L’ambition est de faire de ce site un véritable hub culturel, inclusif, dynamique et accessible à tous.

Parallèlement, la SOGEPA engage une stratégie d’exploitation économique responsable, fondée sur des partenariats avec les promoteurs privés de spectacles et d’événements. Cette approche hybride, alliant service public et rentabilité, vise à assurer la maintenance, la valorisation durable et le rayonnement du site. Avec Canal Olympia Téranga, la SOGEPA ne se contente pas de gérer un patrimoine; elle investit dans l’avenir culturel du Sénégal, avec rigueur, transparence et ambition.