[ Reportage] Tournée Économique en Casamance : La visite du président Diomaye suscite de grands espoirs

Présent à Ziguinchor depuis quelques heures, le chef de l'Etat y séjourne jusqu'au 25 décembre, une visite qui suscite beaucoup d'espoir chez les populations du Sud. Interpellés dans les artères de la ville, vers la place Bambeya, les Ziguinchorois se réjouissent de la visite du président Bassirou Diomaye Faye, une occasion pour eux de faire entendre leurs voix et de demander des solutions concrètes pour les problèmes qui gangrènent leur localité.



Ils demandent la création d'usines pour réduire le taux de chômage alarmant, la réhabilitation des routes dégradées, notamment le pont de Émile Badiane, et l'accélération du Plan de Casamance. Le développement culturel est également une priorité pour promouvoir la région et stimuler l'économie locale.



