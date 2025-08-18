Afrobasket 2025 : Le Sénégal écarte le Soudan du Sud et file en quarts de finale (78 à 65)

Les Lions du Sénégal ont validé leur billet pour les quarts de finale de l’Afrobasket masculin 2025, en s’imposant avec autorité face au Soudan du Sud sur le score de 78 à 65.



Dans une rencontre décisive comptant pour les barrages, les protégés de l’équipe nationale ont su imposer leur rythme grâce à une défense solide et une efficacité offensive emmenée par Brancou Badio, véritable homme du match. Auteur de 31 points, 3 rebonds et 2 passes décisives, le meneur sénégalais a porté les siens, confirmant son statut de leader incontesté. Avec une évaluation de 20, il a été la pièce maîtresse de cette victoire méritée.



Le Sénégal, porté par sa ferveur et son collectif, poursuit donc sa route vers le sacre continental et nourrit plus que jamais l’ambition de décrocher un nouveau titre africain. Les Lions croiseront désormais le fer avec un adversaire de taille en quarts de finale, avec la confiance d’une équipe soudée et déterminée.



Cette victoire confirme également la montée en puissance du Sénégal dans la compétition et envoie un signal fort aux autres prétendants au trophée.