Affrontements à Saint-Louis / La situation s'aggrave : Le siège du centre de documentation et des archives de l'OMVS incendié.

La nuit est tombée sur Saint-Louis, mais les scènes de violence ne se sont pas encore estompées. Et à en croire nos sources, la situation s'aggrave de plus en plus dans la Langue de Barbarie.

D'ailleurs, selon nos dernières informations, le siège du centre de documentation et des archives de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, sis au quartier de Ndar Toute dans la Langue de Barbarie, a été incendiée, ainsi qu'une voiture appartenant à la police. Cinq autres voitures ont été caillassées.

Au moment où ces lignes sont écrites, les forces de l'ordre ont fait irruption au quartier Guet-Ndar...