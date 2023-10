Affaires des cocktails Molotov à Yarakh : 5ᵉ arrestation dans l’attaque du bus Tata de la ligne 65.

LA chasse aux malfaiteurs dans l’affaire du bus Tata de la ligne 65 à Yarakh suit son cours. Après l'arrestation de quatre (4) des neuf (9) personnes impliquées dans l'incendie du bus qui avait occasionné la mort de deux sœurs (21 et 7 ans), un cinquième suspect a été mis au arrêt ce mardi 2023 par la Section de Recherches (Sr) de la gendarmerie de Colobane, souligne "L'observateur dans ses colonnes.

En effet, Abdourahmane Dramé Sidibé, l’un des 9 mis en cause dans la mort des deux sœurs, était en fuite depuis plusieurs jours. Il a été arrêté à « Thiaroye Azur », alors qu'il réside au Lac Rose, révèle le quotidien L’Observateur. Dans cette affaire d’attaque de bus avec des cocktails Molotov, neuf personnes ont été mises en cause et quatre avaient été déjà arrêtés avant qu'Abdourahmane Dramé Sidibé ne vienne s'ajouter à la liste.

Actuellement dans les locaux de la Section de Recherches, Abdourahmane Dramé Sidibé a avoué devant les enquêteurs, comme les autres prévenus :« On n'a jamais eu l'intention de tuer des gens. On voulait juste immobiliser les bus et paralyser la circulation. Toujours selon le sieur Sidibé, il assure qu’il était à l’écart au moment des faits, n’a pas pris part à l’assaut, il jure n’avoir pas jeté de cocktails Molotov. Le mis cause ajoute avoir rencontré ses acolytes la semaine avant les faits.

Le parquet, qui a visé X, poursuit ces derniers pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, destructions, dégradations et dommages visés aux articles 406 et 409 en relation avec une entreprise terroriste, actes et de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles publiques graves, provocation directe à un attroupement armé et détention d'armes sans autorisation administrative préalable. »

À ce jour, la traque se poursuit pour appréhender les quatre autres criminels. Daouda Diouf, Cheikh Ibra et Saër Fatim alias Serigne Saër Fall peuvent se préparer à être cueillis.