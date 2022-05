Affaires des bébés morts calcinés à Tivaouane : Le miistère de la Femme et de l'Enfance compte apporter toute l'assistance qui sied aux familles.

Le ministre de la Femme, de la Famille et de la petite Enfance a envoyé son secrétaire général pour aller s'enquérir de la situation à Tivaouane.



Mame Gor Diouf après la visite s'est adressé à la presse. "Cet hôpital est cité en référence et le service néonatal est très particulier. On attend la publication de l'enquête pour savoir quoi s'en tenir. Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Petite Enfance compte apporter son soutien aux familles. Je suis accompagnée d'une forte délégation qui produira un rapport que nous présenterons au ministre", conclut-il.



Il est accompagné d'une forte délégation composée de chefs de service et directeurs de structure. Même la directrice de la Case des Tout petits a fait le déplacement.