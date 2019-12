Affaire viol du bébé de 18 mois, A.Fall : Youssou Dièye le "fauve" condamné à 10 ans de prison avec une amende de 15 millions francs Cfa

Le mercredi 17 mai 2017, le menuisier Youssou Dièye avait commis un crime odieux en violant un bébé de 18 mois, A.Fall. Le verdict vient de tomber au Tribunal de grande instance de Thiès. Youssou Dièye, le "fauve" comme l'avait surnommé le père de la victime, Mamadou Moustapha Fall plus connu sous le sobriquet de Papis, a été jugé coupable des faits à lui reprochés et écope d'une peine d'emprisonnement de 10 ans et d'une amende de 15 millions francs Cfa.

L'histoire remonte au mercredi 17 mai 2017. Très tôt le matin, vers les coups de 6 heures du matin, Mama Diack, mère du bébé A.Fall, avait quitté le lit conjugal pour se rendre dans les toilettes. C'est à son retour qu'elle a constaté que son bébé, A. Fall qui dormait dans la chambre de son frère avait disparu. Alerté, Mamadou M. Fall se mettra aussitôt à la recherche de son bébé. A.Fall, âgée à peine de 18 mois sera retrouvée après presque deux tours d'horloge de recherche, en piteux état avec des traces de sang et de sperme entre les jambes, dans une maison en construction à quelques pâtés de leur domicile sis au quartier Randoulène, non loin du cimetière de Madocki Ndiaye. L'innocente A. Fall sera admise à l'hôpital El Amadou Sakhir Ndièguène. Le docteur chirurgien, Alexandre Ngom constera une déchirure vulvo-périnale et vaginale profonde avec désinsertion du vagin au niveau de la fourchette vulvaire et une lésion du sphincter anal et un orifice anal béant. La blouse blanche procédera à une intervention chirurgicale pour une réfection du périnée et du vagin.

Lors de l'enquête préliminaire, il ressort que le pantalon du menuisier âgé de 40 ans qui a commis ce forfait abominable, a été retrouvé tacheté de sperme dans sa chambre.

Après son crime, Youssou Dièye était allé se refugier chez son marabout à Touba, mais sans compter avec la détermination des limiers. Il sera alpagué par les éléments du 1er arrondissement puis conduit à la Maison d'arrêt et de correction de Thiès (Mac).

Le procureur avait requis 10 ans de travaux forcés. Le menuisier "fauve", a été reconnu, par le juge de la chambre criminelle de Thiès, coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à 10 d'emprisonnement avec une amende de 15 millions de francs Cfa.

Youssou Dièye, un inconditionnel de la boisson du feu avait auparavant reconnu les faits qui lui sont reprochés. Mais, avait soutenu qu'il ne se ne rappelait pas des faits car il était ivre mort le jour des faits.

Le père de la victime toujours sous le choc n'a pas voulu se prononcer...