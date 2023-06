Affaire du jeune tué à Nanterre: La cagnotte en soutien au policier incriminé dépasse celle pour la maman de Naël

Après la mort de l’adolescent de 17 ans tué par balle après un refus d’obtempérer lors d’un contrôle de police, ce mardi, une cagnotte a été lancée pour soutenir sa mère. Pour le moment, un montant de 51781.76 euros soit plus de 33 millions de Francs Cfa a été récolté avec la participation de 3707 personnes.



Parallèlement, le même élan solidaire a été initié par d’autres pour soutenir le policier actuellement en détention provisoire. 54003 euros soit 35 299 156 francs cfa récoltés sur un objectif de 50000 euros. Des dons ont aussi été collectés pour l’officier de police incriminé.



Après la mort du jeune Naël, la tension est toujours présente avec des scènes d’émeutes suives de pillages et de casses. Cette nuit, pour renforcer la sécurité et prévenir d’autres dégâts, 45.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés.