Affaire des téléphones : Le statut de député de Farba Ngom bloque toute poursuite, l’article 217 du code pénal, en question
Rebondissement dans l’affaire de détention de téléphones. En effet, le Procureur a refusé d’entendre le député-maire des Agnam, Farba Ngom, considérant qu’il bénéficie toujours de l’immunité parlementaire. Malgré trois auditions prévues entre jeudi et mardi dernier, le parquet estime impossible de poursuivre la procédure contre l’élu en raison de son statut de député en exercice. Farba Ngom avait pourtant été conduit au parquet accompagné d’un agent pénitentiaire qui lui aurait remis les téléphones incriminés.



Finalement, le député n’a pas été entendu par le procureur qui a estimé que son statut de député ne permet pas de l’écouter. Farba Ngom a été retourné au pavillon spécial, tandis que l’agent pénitentiaire a bénéficié d’un retour de parquet. Cette immunité protège le député contre toute poursuite, sauf levée par l’Assemblée nationale.



Un des avocats de Farba Ngom a par ailleurs indiqué que l’article 217 du code pénal ne prévoit que la sanction de celui qui est l’auteur de l’acte visant à introduire le téléphone dans la cellule, suggérant ainsi que la responsabilité pénale reposerait sur l’agent pénitentiaire plutôt que sur le détenteur des téléphones.
