Affaire des droits Tv du mondial 2022 : Me El Hadji Diouf invite l’État du Sénégal à arbitrer le contentieux…

Faisant partie du pool d’avocats constitué par le groupe e-media dans le cadre du contentieux qui les oppose à New World TV (société adjudicataire des droits en Afrique subsaharienne), Me El Hadji Diouf estime que « soit l'État est arnaqué, soit c’est une corruption !» L’un dans l’autre, il insistera sur le fait que d’après lui, son client est dans ses droits et se battra pour les faire valoir tout en invitant l’État à intervenir. Une médiation qui servirait l’intérêt commun, selon lui...