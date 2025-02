Affaire des 94 milliards : Demba Anta Dia révèle les coulisses d’un complot foncier et la lutte pour la restitution des terres

Dans un entretien exclusif avec Dakaractu, Demba Anta Dia, le mandataire de la famille Mbengue, propriétaire du titre foncier TF 1451/R, a levé le voile sur les dessous de l’affaire des 94 milliards de francs CFA, une affaire qui a défrayé la chronique et qui a pris une nouvelle ampleur depuis que le parquet financier a saisi la Division des investigations criminelles (DIC) pour enquêter. "Toute la vérité va éclater, et plusieurs têtes vont tomber", a assuré Demba Anta Dia, soulignant que de nombreux intermédiaires, y compris des complices au sein de l’État, sont impliqués dans ce scandale foncier.







Selon le mandataire, le scandale remonte à des pratiques frauduleuses qui ont conduit à l'expropriation illégale des terres de la famille Mbengue, une opération qui a été orchestrée par des acteurs puissants, à commencer par Tahirou Sarr, propriétaire de l’entreprise Sofico SA. "S’il n’était que lui, il n’aurait jamais pu monter une telle affaire", a précisé Demba Anta Dia. L’implication de plusieurs acteurs, dont des complices au sein des institutions publiques, rend l’affaire encore plus complexe et embarrassante pour les autorités. "C'est un complot qui s’est étendu à plusieurs niveaux", a-t-il ajouté, indiquant que l’affaire allait bientôt éclater au grand jour, avec des révélations choquantes à la clé.







L’ancien directeur des Domaines, Mamour Diallo, est également cité parmi les figures centrales de ce complot. Ousmane Sonko, alors député, s’était emparé de cette affaire, dénonçant une expropriation qui ne respectait pas les règles légales. Il avait même mis en cause la gestion des Domaines sous la tutelle de Mamour Diallo, soupçonné d’être au cœur des manœuvres qui ont permis l’accaparement des terres. Demba Anta Dia a salué l’engagement de Sonko, qui, selon lui, "a sacrifié sa carrière pour que la vérité éclate", et a permis à la famille Mbengue de commencer à récupérer son bien. "Grâce à lui, nous avons pu faire avancer ce dossier, et aujourd’hui, nous sommes sur le point de récupérer nos terres", a-t-il ajouté.







L’affaire des 94 milliards n’est pas seulement une question de terres volées, mais aussi de gros enjeux financiers, impliquant des montants colossaux. La famille Mbengue, après un long combat juridique, a finalement vu la Cour d’appel rendre une décision favorable, restituant le titre foncier TF 1451/R. La restitution des 285 hectares à la famille a été marquée par une astreinte judiciaire qui met une pression considérable sur les responsables de l'expropriation frauduleuse. La famille Mbengue a salué cette victoire, tout en affirmant sa disponibilité à régulariser la situation des victimes de la SN-HLM, qui ont été lésées par des procédures d’attribution illégales de terrains.







Les notables lébous, qui soutiennent la famille Mbengue, ont également dénoncé les pratiques d’accaparement des titres fonciers par la SN-HLM, une société immobilière d’État, souvent impliquée dans des transactions douteuses et des lotissements fictifs. Selon eux, l’État lui-même a été victime de cette escroquerie foncière, ayant investi de l'argent public dans un processus qui a, au final, conduit à des manipulations administratives et judiciaires. Mamadou Diop Thioune, porte-parole de la famille Mbengue, a affirmé que les autorités judiciaires sénégalaises et le président Macky Sall méritaient des remerciements pour avoir permis cette restitution historique.







Aujourd’hui, après cette victoire judiciaire, la famille Mbengue envisage de régulariser les dossiers des personnes ayant contracté avec la SN-HLM sous de fausses procédures d’attribution. "Nous sommes prêts à recevoir les victimes de la SN-HLM pour les aider à régulariser leur situation foncière", a assuré Demba Anta Dia. Le dossier est désormais entre les mains des autorités, avec une ordonnance de réinscription du titre foncier, et la famille Mbengue met tout en œuvre pour que justice soit rendue à toutes les parties concernées. Une page se tourne, mais la bataille pour la vérité et la réparation des torts continue.







Avec des rebondissements attendus dans les mois à venir, l’affaire des 94 milliards pourrait bien révéler davantage de scandales liés à l’accaparement foncier et à la corruption dans les sphères politiques et administratives du Sénégal. Les regards sont désormais tournés vers la justice, qui devra trancher sur les prochaines étapes de ce feuilleton judiciaire d’envergure. Les promesses de transparence et de justice seront-elles tenues ? Seul l’avenir nous le dira...