Affaire de la femme poignardée à Grand-Yoff : les voisins racontent la scène du drame.

La dame connue sous le nom de Alimatou, habitant la cité millionnaire à Grand Yoff, a été violentée et poignardée par son mari dans la nuit du mercredi 13 janvier 2021. Un acte survenu laissant les voisins et la famille de la dame, sans voix.



Dakaractu s'est rendu à la maison du couple pour s'enquérir de la situation et écouter la version de quelques voisins.



La dame connue sous le nom de Alimatou, habitant la cité millionnaire à Grand Yoff, a été violentée et poignardée par son mari dans la nuit du mercredi 13 janvier 2021. Un acte survenu laissant les voisins et la famille de la dame, sans voix. Dakaractu s'est rendu à la maison du couple pour s'enquérir de la situation et écouter la version de quelques voisins.