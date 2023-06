Affaire Sweet-Beauté : Ce qu'il faut retenir sur le verdict de l'affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko

La sentence dans l'affaire Sweet-Beauté vient de tomber devant la Chambre criminelle de Dakar ce jeudi 01 juin 2023. À l'ouverture de l'audience, les avocats d'Ousmane Sonko et de Ndèye Khady Ndiaye ont introduit deux demandes de rabats d'arrêt. Ceci, pour la réouverture des débats d'audience.



Prenant la parole en premier, la défense de l'accusée Ndéye Khady Ndiaye a souligné que le jugement s'est tenu sans la présence d'un avocat pour défendre les intérêts de leur client ce qui est contraire à la loi. " Elle doit être défendue par ses conseils. Et le tribunal n'a pas commis un avocat d'office pour assurer sa défense. Elle s'est défendue toute seule", a déclaré la robe noire.



Du côté de l'avocat du maire de Ziguinchor, Me Bamba Cissé a déclaré que son client n'a pas reçu de citation à comparaître. Et selon lui, il y a aucune pièce justificative dans le dossier et que pour ces raisons le juge doit renvoyer le délibéré, ni de documents qui attestent sa convocation. Mais il a été jugé malgré cela.



Faisant ses observations, le procureur a fait savoir que l'accusé Ousmane Sonko a dit qu'il ne va pas se présenter à l'audience. Et cela, c'est fait. " Cette procédure est régulière. Il a joué au chat et à la souris avec les huissiers", a précisé le parquet.



Concernant le cas de Ndéye Khady Ndiaye, le parquet trouve inconcevable "que sous le prétexte d'une demande de renvoi rejeté ils ont refusé de plaider pour leur client". Suffisant pour le maître des poursuites de solliciter à la Chambre de rejeter les demandes formulées par la défense.



Finalement, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement contre Adji Sarr a acquitté Ousmane Sonko des faits de menaces de mort et condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de jeunesse après disqualification des faits de viol assorti d'une amende de 600 mille francs Cfa. Et pour Ndèye Khady Ndiaye, elle est acquittée pour complicité de viol et de diffusion d'image contraire aux bonnes mœurs avant d'être déclaré coupable d'incitation à la débauche et condamné à 2 ans de prison ferme. Ainsi, 20 millions de francs Cfa de dommages et intérêts ont été alloués à Adji Sarr. En rendant son verdict, le juge a confirmé qu'Ousmane Sonko a été jugé par contumace.