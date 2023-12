Affaire Oustaz Oumar Sall: le prêcheur a été reconnu coupable du délit d’injures et condamné à 6 mois assorti de sursis

Le verdict dans l’affaire opposant le collectif des associations tidianes et Oustaz Oumar Ahmed Sall vient de tomber. Après une audience qui a duré 7 tours d’horloges, le juge n’a pas suivi la réquisition du procureur. Statuant publiquement et contradictoirement, le tribunal correctionnel de grande instance de Dakar a relaxé le prêcheur Oustaz Oumar Sall du délit de provocation d’actes d’intolérance mais le déclare coupable du délit d’insultes via un réseau informatique envers un groupe de personnes se distinguant pour la religion. Il l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement assorti de sursis.



La défense avait dans sa plaidoirie sollicitée un verdict d’apaisement. Me Abdoulaye Tall qui défendait le prêcheur a qualifié le procès « d’une bonne nouvelle pour les sciences islamiques » du fait qu’il a permis de recadrer le débat autour des croyances de la religion.



« Quand vous êtes interpellés par le savoir, répondez par le savoir et non par les injures et calomnies.», a dit l’avocat.