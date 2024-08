Affaire ONAS: TAS annonce le dépôt d’une plainte ce mercredi auprès du Procureur de la République

Le parlementaire a annoncé la nouvelle sur sa page X en début de soirée, ce 20 août. Thierno Alassane Sall a promis de saisir d’une plainte le procureur de la République dès ce mercredi pour tirer au clair cette affaire qui secoue la République depuis le limogeage de l’ancien directeur de l’ONAS, Cheikh Dieng.



« Je prendrai mes responsabilités, dès demain (NDLR: mercredi), en déposant officiellement une plainte contre X, auprès du Procureur de la République, afin qu’il édifie le peuple sénégalais. », a écrit le député. Selon TAS, les accusations et contre accusations entre Cheikh Dieng et le ministre Cheikh Tidiane Dièye ne feront qu’empirer cette affaire.



« Au moment où nous pataugeons dans les eaux nauséabondes, qui polluent notre environnement et contaminent nos aliments, le Ministre en charge de l’assainissement et l’ancien Directeur de l’ONAS continuent d’enfoncer la République dans les caniveaux, en se lançant des accusations de corruption par presse interposée. Dans cette affaire d’eaux troubles, une chose est certaine : l’un des deux, le Ministre ou le DG, ne dit pas la vérité. Seule la Justice peut faire la lumière sur cette affaire», a expliqué Thierno Alassane Sall.