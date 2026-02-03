DP World présente son rapport socio-économique à Dakar: « Le cap des 10 millions de conteneurs, franchi… » ( Clarence Rodrigues, Directeur Général )

Dans une allocution visiblement de fierté et de reconnaissance, Clarence Rodrigues, Directeur Général de DP World Dakar, a levé le voile sur les retombées considérables de l’opérateur portuaire britannique au Sénégal. Cette prise de parole, prononcée lors de la cérémonie officielle de présentation du rapport socio-économique, marque selon le Directeur Général, une étape charnière dans l’histoire de cette collaboration fructueuse entre l’un des leaders mondiaux de la logistique maritime et la Teranga.







Avec plus de 100 000 collaborateurs déployés sur les cinq continents, DP World a fait du Sénégal bien plus qu’une simple destination d’affaires. « Notre ambition est de positionner ce pays comme une référence mondiale, un pôle d’excellence qui illustre parfaitement ce que peuvent accomplir la confiance mutuelle, la vision à long terme et la convergence des aspirations », a affirmé Clarence Rodrigues devant de hautes personnalités gouvernementales, d’acteurs du secteur privé et de partenaires stratégiques. L’aventure sénégalaise de DP World, initiée en 2008, illustre une démarche audacieuse d’investissement massif. « Nous avons investi des millions dans la digitalisation de nos infrastructures, mais notre pari le plus précieux reste indéniablement celui placé sur les femmes et les hommes de ce pays », a-t-il souligné sous le regard du Directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang.







Un jalon historique en ligne de mire







La perspective de traiter le dix-millionième conteneur avant la fin du mois de février constitue bien plus qu’une simple statistique. « Ce chiffre incarne la solidité de nos installations, l’excellence de nos équipes et la fidélité indéfectible de nos partenaires commerciaux », a estimé le patron de DP World Dakar qui fait désormais le cap symbolique qui témoigne également d’une métamorphose remarquable. En effet, le terminal dakarois, autrefois dans la moyenne continentale, s’est hissé au rang des infrastructures portuaires les plus performantes du continent africain. Les certifications obtenues auprès d’organismes d’audit internationaux viennent corroborer cette montée en puissance opérationnelle, fruit d’une stratégie rigoureuse d’optimisation et de modernisation continue.







L’ancrage territorial de DP World se manifeste de manière tangible d’après Rodrigues, dans sa politique de ressources humaines. Sur un effectif dépassant le millier de salariés, la quasi-totalité précisément 99% est de nationalité sénégalaise. « Cette sénégalisation des emplois ne se limite pas à une simple présence locale. Nos talents rayonnent désormais sur nos plateformes internationales, exportant ainsi le savoir-faire sénégalais aux quatre coins du globe », a précisé le DG de DP World Dakar avec satisfaction.







Quand la sécurité devient une religion d’entreprise







Loin des discours convenus, le Directeur Général a élevé la question sécuritaire au rang de doctrine organisationnelle. Selon lui, il ne s’agit pas de parler de simple conformité réglementaire, mais d’une philosophie profondément ancrée dans leur ADN. Cette culture de la prévention se traduit par des programmes de formation permanente, des dispositifs de protection avant-gardistes et une vigilance de tous les instants. « Aucune performance économique, aussi brillante soit-elle, ne saurait justifier le moindre compromis sur l’intégrité physique de nos collaborateurs », a t-il insisté rappelant que chaque salarié qui regagne son foyer en bonne santé représente la véritable mesure du succès.







Le Directeur Général a rappelé la dimension profondément humaine de l’activité portuaire. « Notre véritable indicateur de performance ne réside ni dans le nombre de portiques, ni dans les volumes de fret traités. Il se lit dans les trajectoires de vie que nous contribuons à améliorer », a-t-il déclaré. Par ailleurs, il souligne que des milliers de travailleurs originaires de la Casamance accèdent désormais aux circuits commerciaux internationaux. Les dockers peuvent ainsi subvenir dignement aux besoins de leurs proches, financer la scolarité de leurs enfants et bâtir des projets d’avenir. « Chaque opération de manutention raconte l’histoire d’une famille, d’une communauté. C’est cette réalité qui donne sens à notre mission quotidienne », a-t-il confié.







Oxford Economics valide l’apport socioéconomique







Le document présenté cet après-midi n’émane pas des services internes de DP World, mais d’Oxford Economics, institution de recherche jouissant d’une reconnaissance mondiale pour la rigueur de ses analyses. « Nous avons délibérément sollicité un regard extérieur, neutre et méthodique, afin d’obtenir une photographie fidèle et vérifiable de notre empreinte économique et sociale sur le territoire sénégalais », a expliqué M. Rodrigues. Cette démarche de transparence s’inscrit dans une volonté affichée de reddition de comptes et d’évaluation objective des retombées générées depuis près de deux décennies de présence.







Le projet Ndayane, catalyseur du Sénégal émergent







L’intervention a également mis en lumière les perspectives d’avenir, incarnées par le terminal de « Ndayane. » Cet investissement colossal, figurant parmi les plus considérables jamais réalisés par le secteur privé au Sénégal, devrait révolutionner l’économie nationale. « Les projections tablent sur la création de trois millions d’opportunités d’emplois, directes et induites, grâce à l’intensification des flux commerciaux », a révélé le Directeur Général.







Plus qu’une infrastructure, « Ndayane » s’inscrit en parfaite harmonie avec les ambitions gouvernementales d’édifier une économie compétitive, diversifiée et intégrée aux réseaux mondiaux d’échanges. « Cette plateforme ultra moderne représente un levier décisif pour l’industrialisation du pays, la structuration des chaînes logistiques et le positionnement stratégique du Sénégal dans la géographie économique mondiale », ajoute Rodrigues.







Le DG de DP World a aussi rappelé la vocation régionale du dispositif portuaire dakarois. Il estime que leur mission transcende les frontières nationales. Aussi, le responsable de DP World a souligné que le port de Dakar, et prochainement « Ndayane » , constituent des corridors vitaux pour les États enclavés de la sous-région. Le partenariat avec le Mali a été particulièrement mis en exergue. « Depuis des années, nous garantissons à nos amis maliens une porte d’accès fiable et efficiente vers les marchés mondiaux. Cette relation de confiance illustre le rôle fédérateur que joue le Sénégal », a-t-il déclaré.

