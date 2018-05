Affaire Diockel Gadiaga : Entendu par le juge d'instruction, le 3ème adjoint au maire de Kaolack a été libéré... Le pro-Khalifa tient ce matin un point de presse

Après avoir été entendu par le juge d'instruction sur l'affaire du foncier de Kaolack, le 3ème adjoint au maire de Kaolack, Diockel Gadiaga, a été finalement libéré par le juge d'instruction qui lui avait servi un mandat d'amener à la suite du dépôt de plusieurs plaintes contre sa personne pour "attribution illégale de parcelles à usage d'habitation" sous l'administration de Madieyna Diouf ( ancien maire).



Pour éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale sur son interpellation, Mr Gadiaga a décidé aux environs de 12 h de faire face à la presse.



D'après ses proches, le 3ème adjoint au maire de Kaolack reviendra non seulement sur le film ayant abouti à son arrestation, mais aussi et surtout sur " la forfaiture " qu'il a subie et la " désinformation" qui est liée à cette affaire.



Rappelons que Mr Gadiaga, est l'ancien secrétaire général de la coordination communale du parti socialiste de Kaolack. Aujourd'hui, c'est un pro-khalifa, exclu du Ps pour avoir dirigé la fronde dans la ville de Mbossé...