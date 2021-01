Affaire Diary Sow / Son oncle craque et...

C'est une famille triste que la délégation avec dans ses rangs le maire de Malicounda, Maguette Sène et Mouhamadou Barro, membre du Hcct, a trouvé au quartier Saly Aérodrome.

Le maire a rassuré les parents de Diary Sow et leur a demandé de redoubler de courage et de patience.



"Nous sommes ici en tant que fils et maire du terroir, mais aussi au nom du président Macky Sall pour compatir avec vous en cette douloureuse épreuve. Sachez que le gouvernement fera tout son possible pour une issue heureuse."



Prenant la parole au nom de la famille, Djiby Ka a difficilement répondu à la délégation, et finira même par craquer. Par ailleurs, il se dira très sensible à la solidarité du peuple Sénégalais face à cette situation inattendue...