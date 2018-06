Aéroport de Diass : GLOBAL.COM dément toute résiliation du contrat le liant à LAS

Par un communiqué parvenu à Dakaractu ce jeudi, GLOBAL.COM, la société en charge de la gestion des chariots à l’aéroport Blaise Diagne, dément toute résiliation unilatérale du contrat le liant à LAS (Limak-Aibd- Summa).



Au contraire, l’opérateur accuse Xavier Marie, le directeur général de LAS, d’avoir « violé doublement le contrat ».



« D’une part, le non-respect de la confidentialité du contrat et, d’autre part, c’est Xavier en personne qui a demandé de trouver des solutions intermédiaires au contrat initial devant le Secrétaire général et le Directeur des Opérations, pour nous permettre de compenser les pertes enregistrées depuis l’ouverture de l’aéroport », explique le communiqué.



« Également, nous rappelons à Xavier Marie, qu’à l’ouverture de l’AIDB, c’est GLOBAL.COM qui a acheté des charriots en lieu et place de l’exploitant. Qui a, par la suite, commandé des charriots payants depuis la Turquie. Donc, dire que c’est GLOBAL.COM qui fait payer les clients pour l’accès aux charriots, relève de l’affabulation. De même, dans le contrat, il n’est nullement mentionné que GLOBAL.COM doit installer des points de rechange dans le parking », ajoute le président de l’entreprise en charge de gestion des chariots au nouveau de l’AIBD.



Ce dernier compte animer une conférence de presse samedi prochain à l’aéroport de Diass pour, dit-il, « davantage éclairer l’opinion ».