Adama Baye Racine Ndiaye, Sg du ministère du Développement Industriel et des Pmi : « Il faut que nous nous interrogeons sur le mode de construction de nos bâtiments »

À l’occasion de l'atelier marquant la 51ème édition de la journée mondiale de normalisation, le secrétaire général du ministère du Développement Industriel et des Pmi a évoqué l'importance de vivre et de respecter les normes édictées pour vivre en harmonie.



Adama Baye Racine Ndiaye a regretté l’effondrement de certains bâtiments dont la cause principale est due aux inondations. Selon lui, les normes édictées dans la construction de bâtiments ne sont pas respectées. L’importance de cet atelier à l’en croire, c’est « pour élaborer des normes nous permettant de mieux vivre. Car sans normes il est difficile de vivre en harmonie. C’est pourquoi, avec les conséquences des inondations où certains bâtiments se sont effondrés, il nous faut nous interroger sur notre mode de vie et sur notre mode de construction de nos bâtiments. Il est important qu’on vive sur la base de normes », souligne le Sg du ministère.



Il a cependant noté que l’association sénégalaise de normalisation (ASN) a participé à l'effort national de lutte contre la covid-19. Ainsi, des masques et des gels qui respectent toutes les normes ont été confectionnés.