Action humanitaire : Air France au chevet de l'association 'Empire des Enfants'.

Fondée en 2000, l’Empire des enfants s’attèle à sa mission d’assistance des enfants de la rue, sans distinction d’appartenance ethnique ou religieuse, en conformité avec les dispositions de la charte africaine des droits et du bien-être des enfants, de la convention relative aux droits de l’enfant, et des lois et règlements en vigueur au Sénégal.



Les enfants admis au centre bénéficient d’une prise en charge totale, notamment dans l’hébergement, la restauration, les soins médicaux et bénéficient d’activités d’épanouissement et de loisirs.



Au-delà de la prise en charge, l’action de l’Association Empire des Enfants envers ses pensionnaires se particularise par son projet d’éducation, d’animation et de formation dans le domaine scolaire, artistique et sportif afin d’offrir une alternative durable par une capacitation qui puisse permettre aux enfants une meilleure réinsertion sociale. Dans cette perspective d'assistance à ces enfants, la Fondation Air France a doté l’association de bus pour les pensionnaires.



Au cours de cette cérémonie de remise de dons, la ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants a salué ce geste de la fondation d’Air France qui contribue à fortifier les relations entre la France et le Sénégal. Ndèye Saly Diop Dieng a également sollicité la Fondation Air France, à travers cette collaboration, pour qu'elle contribue au projet de l’État du Sénégal qui consiste à retirer les enfants de la rue. La ministre de la femme compte sur ce partenariat pour la construction d’un centre national d’accueil et de prise en charge des enfants vulnérables.