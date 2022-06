Accueil du Khalife de Médina Baye : « le président Macky Sall en personne devrait se déplacer pour venir accueillir le khalife. » (Baye Mbaye Niass).

Ce sont des vérités crues que le frère cadet du Khalife a livrées, à l’encontre du gouvernement, à l’occasion de l’accueil de Cheikh Mahi Ibrahima Niass.



Baye Mbaye Niass dit Mc n’a pas mâché ses mots pour se désoler de la démarche des plus hautes autorités qui, selon lui, devaient effectuer le déplacement pour venir témoigner leur reconnaissance au guide religieux après sa prouesse au Soudan.







« Il est temps qu’on arrête de nous mettre au second plan. Dans le cadre des relations internationales, nous avons beaucoup fait pour ce pays. Baye Niass a effectué un travail considérable dans la diplomatie. Il a rencontré l’ensemble des Chefs d’État et des rois du monde. Pourquoi on ne nous considère pas ? », s’est interrogé le fils cadet de Cheikh Ibrahima Niass. Pour lui, aucune initiative n’a été prise par l’État pour contribuer à l’accueil du guide de la khadara Ibrahimiya.







« Baye contribue à hauteur de milliards chaque année pour l’économie sénégalaise. Combien de personnes, d’ethnies viennent célébrer le gamou au Sénégal ? Au gouvernement, nous disons que s’il ne nous considère pas, nous aussi nous ne le considérons pas. Il n’a rien fait pour nous. Le président Macky Sall en personne devait effectuer le déplacement pour venir accueillir le Khalife », a encore confié Baye Mbaye Niass...