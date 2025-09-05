Accident mortel à la sortie de Mbour : 5 morts sur le coup

La route vient encore de faire des victimes! Un terrible accident s’est en effet produit ce vendredi à la sortie de la commune de Mbour, précisément à hauteur de Keur Balla Lo. Cinq personnes ont perdu la vie sur le lieu du drame.

D’après nos sources, un camion en provenance de Kaolack est violemment entré en collision avec un véhicule particulier. Les secours et les forces de l’ordre sont actuellement sur place pour évacuer les victimes et réguler la circulation.

Nous y reviendrons avec plus de détails…