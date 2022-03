Accident de train en RDC: 75 morts, 125 blessés, selon un nouveau bilan

Un accident de train jeudi soir en République démocratique du Congo a fait 75 morts et 125 blessés dont 28 graves, selon un nouveau bilan établi dimanche par l'entreprise publique de transport ferroviaire et diffusé par le ministère de la Communication. Le précédent bilan établi samedi faisait état d'au moins 60 morts et 52 blessés.