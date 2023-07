Accident à Louga : Un bus se renverse et fait une vingtaine de morts.

La route fait encore des morts. Un accident violent s’est déroulé sur la route de Louga. Selon les premières informations reçues, c’est un bus de transport en commun en provenance de Matam qui a dérapé à cause de l’eau de la pluie avant de se renverser à Ngeune Sarr à 11 kilomètres de Louga.



Le bilan provisoire fait état de 23 morts et une cinquantaine de blessés graves qui ont été évacués et pris en charge à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga et les corps déposés à la morgue.



Nous y reviendrons…