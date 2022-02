Accès universel à l'électricité : Le ministère du Pétrole et des Énergies, rassuré par les réalisations de la SENELEC-PASE sur le territoire national.

Au terme de la tournée dans le sud et dans le Sénégal oriental par la mission de supervision de la Banque mondiale pour se rendre compte des réalisations de la Senelec avec son projet d'appui au secteur de l'électricité, le ministère du pétrole et des énergies se dit rassuré par les efforts de la Senelec. Ces efforts, notamment qui se sont matérialisés sur le terrain avec le changement du quotidien des populations qui profitent bien des avantages que leur offrent l'électricité après le passage du PASE, ont été aussi notés par la tutelle.



Le secrétariat permanent à l'énergie au niveau du ministère, représenté à cette mission par Makhtar Ndiaye, mesure l'impact du projet : "C'est une aubaine pour les populations de disposer de l'électricité de qualité et de voir les pertes en électricité être de vieux souvenirs. Donc, ce projet est très important pour l’État du Sénégal. Il permet de construire plusieurs ouvrages et infrastructures électriques. Cela a permis d'augmenter la qualité de services, de connecter d'autres localités et de construire de nouvelles dorsales qui rapprochent plusieurs localités".



Le ministère qui accompagne le projet depuis 2013, s'engage à maintenir la dynamique de partenariat au regard de l'impact du projet d'appui au secteur de l'électricité, notamment avec les partenaires comme la banque mondiale, l'Union Européenne et la banque européenne d'investissement.