Accès à l'électricité en zone rurale : 50 villages électrifiés grâce au programme du Président Macky Sall, Mérina Ndakhar projette d'atteindre un taux d'électrification de 75 %.

Sur 115 villages seuls six étaient électrifiés en 2009. Grâce au programme d'accès universel à l'électricité en 2025 du Président Macky et sa politique d'équité, la commune de Mérina Ndakhar (Tivaouane) est aujourd'hui à 50 villages électrifiés.



Ces réalisations ont été rendues possibles grâce aux partenaires de la Senelec : Excellec SA et Proquelec qui comptent propulser le taux d'électrification à Mérina Ndakhar à 75 % en valeur relative et à 85 villages en valeur absolue en 2021.



En effet, les travaux avaient démarré au mois de septembre dernier et la mise en service moins de 4 mois après le démarrage des travaux. Un défi ambitieux et non moins réalisable qui, à terme, permettra à coup sûr de résorber le gap et d'électrifier l'ensemble des villages de Mérina Ndakhar.



Le guide religieux à Ngadiaga, Serigne Pape Aly Gadiaga et le maire de Mérina Ndakhar, Aymérou Gningue en ont profité pour remercier l'engagement du Président Macky Sall qui ambitionne d'électrifier en 2025 toutes les localités du Sénégal.



Le maire a également réitéré sa ferme volonté d'accompagner à toute épreuve le Chef de l'État dans l'atteinte de ses objectifs pour l'émergence du Sénégal.