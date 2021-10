Abdoulaye Sow : Le nouveau code de construction et de l'urbanisme sera déposé sur la table du Conseil des ministres au plus tard au mois de décembre.

À l'occasion de la journée mondiale de l'habitat, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Abdoulaye Sow, a annoncé que le nouveau code de construction et de l'urbanisme sera déposé sur la table du Conseil des ministres au plus tard au mois de décembre prochain.



La révision du code de l'urbanisme et de la construction intègre les principes de durabilité urbaine, l'efficacité énergétique dans les bâtiments, la mixité des fonctions qui est une instruction du chef de l'État.



Entre autres mesures, il y a l'élaboration d'un programme national de planification urbaine et de gestion des risques urbains en vue de doter l'ensemble des villes du pays d'un document d'urbanisme à l'horizon 2030.