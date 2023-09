Abdoulaye Daouda Diallo : « Nous devons barrer la route aux entrepreneurs du chaos! »

Laisser le pouvoir entre des mains différentes de celles de la mouvance présidentielle, il n’en est pas question, selon le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo.



Lors de sa déclaration de ce samedi, officialisant son soutien total au candidat désigné de la coalition Benno Bokk Yakaar, l’ancien ministre des finances avertit l’opposition.



« Nous ne laisserons aucune chance aux entrepreneurs du chaos qui n’ont aucun autre objectif que de s’installer au pouvoir et détruire ce qui a été déjà construit par le président Macky Sall », déclare Abdou Daouda Diallo qui engage ses militants à se retrousser les manches et à se battre pour une victoire éclatante de la majorité au soir du 25 février 2024.