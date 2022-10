Abdoulaye Baldé au personnel de l’APIX : « Je ne suis pas là pour une chasse aux sorcières… »

Le nouveau directeur général de l’agence pour la promotion des investissements et grands travaux veut s’engager rapidement dans le travail parce que pour lui, les projets sont là et n’attendent pas !



« Je ne suis pas là pour la chasse aux sorcières. Nous allons continuer le travail avec le personnel motivé qui travaille avec le directeur sortant, Mountaga Sy », a rassuré Abdoulaye Baldé qui promet de s’engager dans la continuité en saluant les grands efforts en matière d’investissements que l’ancien directeur général Mountaga Sy a pilotés.



Abdoulaye Baldé se dit prêt pour le travail dès demain. « Je ne veux pas perdre de temps. Je compte sur vous pour accomplir cette tâche en perspective des travaux et projets d’envergure qui nous attendent… », espère le nouveau directeur général qui compte sur cette même famille « Apixienne ».