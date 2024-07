Abdou Mbow sur l’arrestation de Ahmed S. Camara : « Nous allons nous dresser contre cette dictature rampante »

Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar par ailleurs, porte-parole adjoint de l’alliance pour la République, a rendu visite ce matin à Ahmed Suzanne Camara en garde à vue à la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Les camarades républicains entendent se dresser contre les nouveaux dirigeants qu’ils accusent de vouloir faire du Sénégal, une dictature : « Nous sommes clairs. Nous allons nous dresser contre ce régime pour combattre cette dictature rampante que le Sénégal n’a jamais connu » a soutenu Abdou Mbow au bout du fil après sa sortie des locaux de la sûreté urbaine où il a soutenu avoir vu un homme serein et déterminé à poursuivre son combat. Aujourd’hui, nous constatons que Ba Diakhaté, Imam Ndao et Ahmed Suzanne Camara sont des otages politiques et nous exigeons leur libération. Il faut que les nouvelles autorités sachent qu’il y a des difficultés et des urgences dans ce pays.







À en croire le parlementaire, l’immigration irrégulière continue de faire des dégâts parce que les jeunes ne trouvent pas de l’espoir, les problèmes des inondations sont en train de prendre des proportions inquiétantes. Il ne faut pas endormir les populations. Il faut leur tenir un langage de vérité, martèle notre interlocuteur qui, dans cette même veine, regrette « ce deux poids deux mesures » des autorités qui ferment les yeux sur les dérapages des pro-régime, notamment le maire de Keur Massar qui a récemment adressé « des mots déplacés » à l’endroit de de l’ancien président Macky Sall.