APR : Le parti se réorganise avec de nouvelles nominations

Lors de sa réunion ce jeudi, le secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République (APR) a abordé la réorganisation pour faire face aux défis à venir, dans l’attente de l’installation du nouveau SEN ÉLARGI. Le Président du parti, Macky Sall, a procédé aux nominations suivantes : Pape Malick Ndour, Coordinateur national de la Convergence des

Cadres républicains (CCR).



Aminata Guèye, responsable politique à Saint-Louis et ancienne parlementaire, est nommée Coordinatrice de la Chambre des Élus républicains. Hamidou Anne, essayiste et analyste politique, est désigné Coordinateur national de la Cellule Analyses et Prospective (CAP).



Des changements sont également intervenus au niveau des Porte-parole adjoints : il s’agit respectivement de Papa Mahawa Diouf, Mame Marième Thiam Babou, Mme Mame Guèye Diop et Saourou Sène...