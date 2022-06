APPEL À LA PAIX / Pape Modou Fall et ses pairs de « Samm Suñu Reew » mettent en garde contre toute forme de violence.

La coalition « Samm Suñu Reew » invite les Sénégalais à cultiver la paix. La structure regroupe Deug Moo Woor de Pape Modou Fall, actuel Directeur de l’Emploi, l’UDES de Ousseynou Seck, le MFA de Victor Sadio Diouf, le MCES d’Ibrahima Ndiaye et l’APE/DYSSO de Pape Djibril Ndiaye. Dans cette vidéo publiée par Dakaractu - Touba, le message est clair et il est donné à quelques heures d’un rassemblement de l’opposition et à moins de deux mois des élections législatives.