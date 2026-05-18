APF-32e Assemblée Régionale Afrique à Dakar : Le président de l'APF appelle à une diplomatie fondée sur le dialogue face aux crises au Proche-Orient

Présidant la cérémonie d’ouverture de la 32e Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), qui s'est ouvert ce lundi 18 Mai à Dakar, le président de l’APF, Hilarion Etong, s’est également prononcé sur la situation au Proche et au Moyen-Orient ainsi que sur les enjeux géopolitiques internationaux.



Intervenant autour du thème : « La situation au Proche et au Moyen-Orient et la recomposition géopolitique : quel rôle pour les parlements africains dans la préservation de la stabilité et la promotion d’une paix durable ? », le vice-président de l'Assemblée Nationale du Cameroun a souligné les lourdes conséquences mondiales des conflits qui secouent cette région du monde.



Selon Hilarion Etong, ces crises affectent la sécurité internationale, les équilibres énergétiques, les flux migratoires, la stabilité économique ainsi que les relations diplomatiques entre les États.



Le président de l’APF a surtout insisté sur les drames humains engendrés par ces conflits, évoquant les populations civiles victimes de la guerre, les familles déplacées, les enfants privés d’avenir et les communautés fragilisées par la violence.



« La position des parlementaires francophones doit rester claire : la défense du droit international, la protection des populations civiles, le refus du terrorisme, le respect de la souveraineté des États et la recherche constante de solutions politiques et négociées », a-t-il déclaré.



Le vice-président de l’Assemblée nationale du Cameroun a estimé que les parlements africains disposent d’une voix singulière dans le débat international, rappelant que l’Afrique connaît elle-même le prix des conflits et les conséquences durables des divisions géopolitiques.



Pour lui, le continent africain porte une tradition historique de dialogue, de médiation et de recherche du consensus, capable de contribuer à une diplomatie internationale fondée sur l’écoute, l’équilibre et la justice.



Dans cette dynamique, Hilarion Etong a indiqué que la diplomatie parlementaire francophone menée par l'Assemblée parlementaire de la Francophonie constitue « une diplomatie de responsabilité » au service de la paix et de la stabilité internationale.

