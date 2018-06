ANSOUMANA DANFA (Mac/Authentique) : ' Macky ne parle plus avec personne. Nous exigeons de savoir s'il ne nous réserve pas une mauvaise surprise '

L'autarcie dans laquelle le Président Macky Sall aurait choisi de plonger, '' fermant ses portes à tout ce grand monde qui l'a soutenu à savoir ses premiers et proches collaborateurs, ses alliés composant les sous-coalitions de Benno Bokk Yaakar '' est particulièrement mal appréciée par certains leaders politiques. C'est le cas d'Ansoumana Danfa qui donne ainsi son avis sur la question.



Le leader politique et coordinateur du Mac/Authentique va plus loin . Pour lui, '' il est désormais permis de soupçonner que le Président Macky Sall ne porte plus en lui l'ambition de briguer un second mandat. Nous le soupçonnons de vouloir faire comme François Hollande. Sinon on ne comprendrait pas son attitude de ne s'ouvrir à aucun de ses collaborateurs, à aucun de ses alliés. On a comme l'impression qu'il travaille à se faire une belle réputation post-exercice Présidentiel surtout lorsqu'il privilégie d'ouvrir d'autres discussions autour du projet de loi portant modification du code électoral dans le cadre de la loi sur le parrainage alors que ses alliés des sous-coalitions ne sont informés d'aucune de ses activités. ''



Ansoumana Danfa d'alerter, une nouvelle fois, quant à la fragilité de Benno Bokk Yakaar. ''85% des alliés sont frustrés pendant il préfère discuter avec l'adversaire ou accorder de l'importance à des gens épinglés par la Crei. Maintenant, c'est Idrissa Seck, Adjibou Soumaré qui se mettent à profiter de la situation pour enrôler les plus mécontents. Il y a aussi que nous avons perdu beaucoup de terrain à Dakar, Thiès, Touba où Idy commence à reprendre du poil de la bête, mais aussi au niveau de la diaspora, notamment aux États-Unis, en Italie, en Espagne... ''