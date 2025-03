AIBD/Syndicat : Destitué lors d'une AG extraordinaire, le SG Wally Deb Diouf annonce l'exclusion de Djibril Sène du SYTAS

À quel Secrétaire Général du SYTAS se fier? Annoncé comme destitué lors d'une Assemblée générale tenue le 12 mars 2025, le Secrétaire Général Waly Deb Diouf apporte la réplique à ses détracteurs et membres du Syndicat des travailleurs des Aéroports du Sénégal (SYTAS). Waly Deb Diouf annonce à son tour l'exclusion définitive avec effet immédiat de son camarade Djibril Sène du SYTAS pour activités tractionnistes, usurpation de fonction et insubordination. Il est reproché à Djibril Sène d'avoir tenu une Assemblée Générale extraordinaire qui n'obéit pas au respect d'un certain nombre de mesures qui ont été foulées au pied. M Sène qui a été nommé SG, lors de l'AG extraordinaire est accusé d'être à la solde d'un ex directeur Général de l'AIBD SA. Le SYTAS dans son communiqué signé par Wally Deb Diouf rappelle à tous les membres que le syndicat repose sur des principes d'unité, de respect et de discipline collective.