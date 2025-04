AFP / Le nouveau Secrétaire Général National, Mbaye Dione, rend hommage à Moustapha Niass : « Vous êtes un exemple politique à enseigner… »

C’est devant une foule immense, de militants aux couleurs verte et blanche, déterminés à poursuivre le travail entamé en 1999, que le nouveau secrétaire général national de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) a prononcé son discours. Non seulement pour exprimer sa gratitude envers l’organisation du 3e congrès ordinaire, mais aussi pour rendre hommage à un homme qui a porté haut les couleurs du parti progressiste.



L’heure est venue pour Mbaye Dione, ainsi que pour tous les responsables et hauts cadres de l’AFP, de prendre date avec l’histoire : « Nous venons de recevoir sur nos frêles épaules la charge de ce legs, au poids et à la densité incommensurables, pour le cultiver et l’enrichir des innovations correspondant à l’évolution de la nature et de la forme des combats qui se poseront comme défis au progrès. Il s’agit pour nous, non plus de nous inspirer, mais de nous mouvoir dans les espaces de complexités auxquels nous prédestine ce monde, rempli d’incertitudes, de vulnérabilités et de chocs, grâce au viatique que nous procure votre enseignement, tout au long de notre compagnonnage, entamé un certain 16 juin 1999 », a déclaré le nouveau SG.



En bon disciple du père de la négritude et de l’indépendance, le président-poète Léopold Sédar Senghor, Moustapha Niass a reçu les honneurs de ses militants, et en premier lieu, du député Mbaye Dione, qui a témoigné sur le président d’honneur du parti : « Vous avez tenu haut le flambeau par vos loyaux services au bénéfice de la République et, par extension, eu égard à vos missions diplomatiques, à la communauté mondiale toute entière. Toute votre œuvre témoigne de votre attachement aux valeurs du socialisme africain, aux valeurs de solidarité et de fraternité humaines, qui prolongent celles de la civilisation de l’universel, pour laquelle notre maître Senghor a consacré des thèses qui résistent encore aujourd’hui à tout examen scientifique, intellectuel, littéraire et politique », a renchéri celui qui fut le président des jeunes progressistes en 2003, reconnaissant que Moustapha Niass avait souhaité se retirer, mais qu’ils l’en avaient dissuadé, à juste titre.