9èmes jeux de la Francophonie : Belle moisson pour le Sénégal qui rentre avec 25 médailles dont 10 en or !

Les rideaux sont tombés en RDC Congo où les 9èmes jeux de la Francophonie ont été bouclés ce week-end avec une très belle campagne des équipes nationales du Sénégal.



En plus du sacre des Lionnes du basket (U25) médaillées d'or des jeux de la Francophonie 2023, les lutteurs et les athlètes se sont illustrés au cours de ces joutes sportives. Une moisson de 25 médailles dont 10 en or, 9 en argent et 8 breloques en bronze dans l’escarcelle du Sénégal.

Les lutteurs en catégorie simple ou par équipes ont raflé 12 médailles (lutte africaine et gréco-romaine. Que dire de l'athlétisme sénégalais qui a brillé avec les performances de Louis François Mendy sur 110 m haies. Au total, 8 médailles (3 en or et 5 en argent) sont à l’actif des sprinteurs et autres spécialistes du triple saut. Le Judo n’est pas en reste avec une médaille en bronze.