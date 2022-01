9ème Forum Mondial de l'eau : Serigne Mbaye Thiam revient sur l'engagement du Sénégal.

La neuvième édition « du plus grand événement international de sensibilisation axé sur l'eau et le développement » aura lieu à Dakar du 21 au 26 mars 2022. Un lancement qui se voit vite validé par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, Moussa Baldé, en partenariat avec le Ministre de l'Eau et de l’Assainissement et Serigne Mbaye Thiam.



L'objectif du Conseil mondial de l'eau est entre autres d'inciter les acteurs pour les engagements sur l'eau et l'assainissement, une occasion pour exposer les problématiques et défis liés à l'eau en Afrique et dans le monde.



Une rencontre lors de laquelle le ministre Serigne Mbaye Thiam est revenu sur l'importance capitale de l'eau et des raisons qui poussent notre pays, le Sénégal, à rester très engagé sur le sujet relatif à l'eau en portant un plaidoyer fort pour que la question de l'eau retienne toute l'attention qu’elle mérite au niveau mondial.