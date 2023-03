8 Mars : le ministère de la femme célèbre les femmes pensionnaires du MAF de Liberté 6

Des tissus, des produits cosmétiques, des livres coraniques, des tapis de prières, des produits antiseptiques et nettoyants et autre matériel ont été offerts aux femmes détenues et gardes pénitentiaires des différentes MAF du pays.Ceci dans le cadre de la célébration du 8 mars, une journée dédiée aux femmes du monde entier et surtout au respect de leurs droits.Saisissant l’occasion, la directrice de la MAF, madame Senghor a tenu à magnifier ce geste de haute portée sociale du ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants.

Cet acte qui vient consolider l’inclusion sociale est l’une des priorités du ministre Fatou Diané Guèye, a affirmé Rokhaya Diakhaté, la directrice de la famille et de la protection des couches vulnérables au sein du ministère, venue la représenter.