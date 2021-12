7ème Forum de Dakar : « Je m’engage ici à ce que nous puissions éditer les cahiers du Forum de Dakar… » (Me Aïssata Tall Sall/MAESE)

Venue pour participer, la Ministre des affaires étrangères du Sénégal, Aïssata Tall Sall, est revenue sur les grands points qui ont marqué les discussions lors des panels organisés durant le forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique.



Selon elle, les travaux ont été très passionnés, très utiles et les conclusions seront disponibles. « Je m’engage ici en tant que chargée d’organiser ce forum par le président de la République Macky Sall, à ce que nous puissions éditer les cahiers du Forum de Dakar. Ces cahiers vont concentrer l’ensemble des discussions sur les idées qui ont été émises, et comment elles ont été débattues. De faire en sorte après cette rencontre, qu’ils soient d’accord ou pas d’accord, l’essentiel étant de débattre, que les décideurs politiques de plus haut niveau, c’est-à-dire les chefs d’État, avec des experts, des libres penseurs, des scientifiques pour que de façon libre et absolument souveraine, le forum puisse proposer aux leaders du monde, une voie qui nous permettra d’arriver au bout de nos difficultés … », a-t-elle ajouté lors de son allocution de clôture au forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité qui s’est tenu du 6 au 7 décembre au Cicad.