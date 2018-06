5142 objets d'art sénégalais répertoriés en France

Ces objets culturels se trouvent au musée du Quai Branly de Paris, d’après Felewin Sarr et Bénédicte Savoy, tous deux chargés de piloter le projet de restitution du patrimoine africain exposé en France



Selon les deux responsables de ce projet, 3 000 des biens culturels appartenant au Sénégal relèvent de la statuaire et le reste est constitué, pour l’essentiel, d’images iconographiques.

« Pour le Sénégal, je n’avais pas le sentiment qu’il y avait autant d’objets encore moins que la statuaire et les œuvres d’art étaient aussi importantes », s’est étonné Felwin Sarr sur Apanews .

Selon ce dernier, la restitution de ce patrimoine permettra de reconstruire la mémoire, « de nous reconnecter à notre histoire, de ré envisager un élan vers l’avenir et de soigner un certain nombre de problématiques relationnelles entre l’Afrique et la France ».

Outre le Sénégal, le Bénin est l’un des pays africains fortement impliqués dans cette initiative qui vise à rendre au continent ses biens « pillés » par la France.