48 heures de grève à UIDT : Professeurs et étudiants disent niet à la réception provisoire des travaux inachevés et font face aux forces de l'ordre.

Des entreprises en charge des travaux de finition étaient venues à l'université Iba Der Thiam de Thiès pour procéder à la réception provisoire des travaux de construction qui ont trop duré, mais des professeurs et étudiants s'y sont opposé. Car, selon eux, ces travaux sont loin d'être finis. Les étudiants et professeurs las des promesses toujours non tenues, ont bouté hors des locaux de l'UIDT les représentants des entreprises venus procéder à la réception provisoire des travaux inachevés de l'IUDT. Ils ont ainsi fait face aux forces de l'ordre.



"Les réunions hebdomadaires de chantier entre ces trois structures ont pourtant montré que les travaux sont encore inachevés. Pourquoi alors précipiter cette réception? Peut-être pour permettre à l'entreprise de récupérer le montant de la garantie de bonne exécution d'un montant de plus de 350 millions, qui, conformément au contrat et à l'article 119 du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014, est libérée dès la réception provisoire des travaux. Le cas échéant, l'entreprise y trouverait son compte, mais quid alors de l'intérêt de l'ACBEP et des autorités de l'UIDT, qui, bien que sachant que les travaux sont inachevés, accompagnent, dans un mutisme total, cette réception délictuelle", s'interroge le président de l'Amicale des professeurs de l'Uit, Mamadou Tandian Diaw.



Dans un communiqué dont Dakaractu détient une copie, ces professeurs de l'UIDT expliquent que "le moment est également venu de se demander pourquoi cette entreprise (ESCI) bénéficie d'autant de sollicitude de la part de l'ACBEP et des autorités de l'Université. Elle utilise gracieusement l'eau et l'électricité de l'UIDT depuis 2015, ce qui lui a permis de construire et de livrer les bâtiments de l'ISEP de Thiès et l'immeuble abritant les services des impôts et domaines de la région de Thiès". La communauté universitaire à travers la coordination des syndicats PER PATS et étudiants exige avant toute réception que les travaux soient achevés conformément à la réglementation en vigueur au Sénégal. Elle alerte les autorités compétentes et dénonce "cette forfaiture que prépare l'entreprise ESCI en complicité avec l'ACBEP et les autorités de l'Université de Thiès par la réception programmée de travaux inachevés".



Selon toujours le document : "cette entreprise ESCI, qui avait signé un contrat pour un délai d'exécution de 18 mois conformément à l'appel d'offre N° AON/06/IDA/ACBEP/2014, qui en est

aujourd'hui à 81 mois d'exécution sans avoir jamais subi aucune pénalité de retard malgré les clauses de son contrat et des articles 134 et 135 du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés". "Cette entreprise veut se libérer avec la complicité de l'ACBEP et des autorités de l'Université de Thiès qui ne peuvent ignorer que les travaux restent encore inachevés". Étudiants et professeurs ont ainsi décrété 48 heures de grève pour se faire entendre...