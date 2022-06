47 ans de la CEDEAO : La vision 20-50, nouvelle feuille de route des États

Cependant, le représentant de la Giaba au 47ème anniversaire de la Cedeao qui se tient à Dakar, souligne que " toutes les institutions et États membres devront mettre en oeuvre les recommandations de cette vision mise en place en 2021. Les instruments sont en train d'être mises en place", explique Mame Cherno.

Adoptée en juin 2021 par les Chefs d’État et de gouvernement de la Cedeao, la vision 20-50 est la nouvelle feuille de route des États membres pour un développement durable. Mais bien avant, selon Mame Cherno Jallow, "il y a des éléments politico-sociaux qui sont arrivés dans région avec l'instabilité et l'étape des coups d’État. Il y a les défis économiques et durables pour lesquelles il faut trouver des solutions. C'est le diagnostic sans complaisance que la vision 20-50 devra faire..."