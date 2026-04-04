4 avril à Thiès : l'armée sort ses moyens logistiques (engins blindés, artillerie...)

À l'avenue Caen de Thiès, l'armée se déploie à travers la forte mobilisation de ses effectifs.

Ainsi, les invités ont eu droit au passage de la gendarmerie et des soldats qui ont fait défiler leurs engins blindés de dernière génération.

Des unités d'élite dont l'artillerie, entre autres bataillons, ont ainsi sillonné fièrement l'avenue Caen de Thiès...